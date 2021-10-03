Fenerbahçe Kasımpaşa 2-1 I MAÇ SONUCU

8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Zorlu müsabakadan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Mergim Berisha ve 45+5. dakikada Luiz Gustavo attı. Kasımpaşa'nın tek golünü 53. dakikada Travnik kaydetti.



SERİ 3 MAÇA ÇIKTI!

Taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 19 Eylül'de Başakşehir'e 2-0 yenilen Kanarya, sonrasında çıktığı Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarından 3 puanla ayrıldı.