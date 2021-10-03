Fenerbahçe Paşa önünde

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Kanarya'da Sosa, İrfan Can Kahveci ve Tisserand'ın yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Mesut Özil'in oynaması beklenmiyor. Takımla çalışmalara başlayan Serdar Aziz ve Sangare'nin dururmuna ise Pereira karar verecek. Kasımpaşa'da ise sakatlıkları bulunan Varga ve Ouanes mücadelede forma giyemeyecek.