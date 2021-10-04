F.Bahçe tam gaz

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla milli araya 19 puanla lider girdi. 16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin soldan pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Berisha'nın dönerek vuruşunda savunmaya çarpan top yükselerek ağlarla buluştu: 1-0. 45+5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi'nin ceza sahasına giren Gustavo'ya pasında Brezilyalı oyuncunun şutunda top filelere gitti: 2-0. 48'de Eysseric'in ceza sahası içinden vuruşunda topu kaleci Altay kornere çeldi.

TRAVNİK GOLÜ YETMEDİ

53. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Umut'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrıldı. Travnik'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-1. Müsabakada başka gol olmadı ve sarı-lacivertli ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.



PEREİRA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

FENERBAHÇE teknik direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Rotasyon ağırlıklı bir kadro ile Kasımpaşa maçına çıkan Pereira, Filip Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Valencia'yı yedek soyundurdu. Pereira, bu isimlerin yerine Serdar Aziz, Muhammed, Crespo, Berisha ve Serdar Dursun'a görev verdi. Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı. Olympiakos maçı öncesinde yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle mücadelede yer almayan Mesut Özil, Kasımpaşa maçında kadroda yer aldı. Tecrübeli futbolcu, dünkü maçta ise yedek soyundu.



GUSTAVO'YA DESTEK

OLYMPİAKOS karşılaşmasında tepki çeken Luiz Gustavo'ya takım arkadaşlarından destek geldi. Oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanan Brezilyalı futbolcu Kasımpaşa maçında 45+5. dakikada farkı ikiye çıkaran golü attıktan sonra Luiz Gustavo, tüm takımı topladı ve gol sevincini teknik heyetle yaşadı. Takım arkadaşları da tribünlerin önünde yıldız golcünün etrafını sararak sevinçlerini paylaştılar.