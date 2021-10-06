Altay için geliyorlar

Fenerbahçe'deki başarılı form grafiği sayesinde milli takıma kadar yükselen Altay Bayındır için Hollanda basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Sarılacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır için, Ajax'ın ısrarcı olduğu ve yetkililerin Türkiye'ye gelerek bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Hollanda basınında yer alan habere göre, son Utrecht maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Ajax için, transfer çanları çalmaya başlarken camianın, yeni bir kaleci transferi yapılması gerektiğine dair fikir birliğine vardığı ifade edildi. Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars'ın ise uzun süredir takip ettiği ve beğendiği Altay Bayındır'ı transfer listesine aldığı ve kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği yazıldı.

OCAK'TA GÖRÜŞECEKLER

Bununla beraber Onana'nın ayrılığı için Inter ile anlaşmaya varan Hollanda temsilcisinin, 25 yaşındaki kaleci yerine 2 ismi listesinde tuttuğu kaydedildi. Ocak ayında Altay Bayındır için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı haberin detaylarında yer alırken, bir diğer kaleci adayının de Valencialı Jasper Cillessen olduğu ifade edildi.