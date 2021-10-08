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Haberler Fenerbahçe Kanarya yıldız isme 5 yıllık teklif götürme planı yapıyor

Kanarya yıldız isme 5 yıllık teklif götürme planı yapıyor

Kanarya yıldız isme 5 yıllık teklif götürme planı yapıyor

8.10.2021

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan isimler konusunda girişimler başlarken teknik direktör Vitor Pereira'nın, Ferdi Kadıoğlu'nun özellikle takımda tutulmasını istediği öne sürüldü. Genç futbolcu ile ara transfer döneminde anlaşma sağlanması beklenirken anlaşmanın 5 yıllık olacağı ileri sürüldü. Oyuncunun sözleşme karşılığında yıllık 1.750 bin Euro alacağı bildirilirken Serdar Aziz ve Jose Sosa ile ilgili belirsizlik yaşanıyor. Serdar Aziz ile de yeniden görüşme masasına oturacak olan Kanarya'nın Sosa'yı ise takımda tutması beklenmiyor. Jose Sosa bu sezon sadece 3 lig karşılaşmasında görev alırken bu maçların sadece ikisinde 11'de sahada yer aldı. Arjantinli yıldız toplam 165 dakika sahada kalırken UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda her iki HJK Helsinki mücadelesinde de görev almıştı.
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