Fener’de iki yıldız idmanda

Fenerbahçe'de Jose Sosa ile İrfan Can Kahveci sevinci yaşanıyor. 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak sarı-lacivertli ekipte arka adalesindeki sakatlığı yüzünden Süper Lig'de son 5 maçtır forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı.

SANGARE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Milli ara sonrasında yeniden takıma dönüp formasına kavuşması beklenen Jose Sosa'nın eski gücüne kavuştuğu ifade edildi. Yine arka adalesinden sakatlanan Nazım Sangare'nin de tedavisine devam ediliyor.