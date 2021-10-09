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Haberler Fenerbahçe Fener’de iki yıldız idmanda

Fener’de iki yıldız idmanda

Jose Sosa ve İrfan Can takımla çalışmalara başladı

Fener’de iki yıldız idmanda

9.10.2021

Fenerbahçe'de Jose Sosa ile İrfan Can Kahveci sevinci yaşanıyor. 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak sarı-lacivertli ekipte arka adalesindeki sakatlığı yüzünden Süper Lig'de son 5 maçtır forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklandı.

SANGARE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Milli ara sonrasında yeniden takıma dönüp formasına kavuşması beklenen Jose Sosa'nın eski gücüne kavuştuğu ifade edildi. Yine arka adalesinden sakatlanan Nazım Sangare'nin de tedavisine devam ediliyor.

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