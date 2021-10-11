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Haberler Fenerbahçe Muhammed’e Brugge kancası

Muhammed’e Brugge kancası

Muhammed’e Brugge kancası

11.10.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile büyük patlama yapan Muhammed Gümüşkaya, Avrupa takımlarını peşine taktı. Sarı-lacivertlilere Muhammed için başvuran ilk takım ise Club Brugge oldu. Belçika ekibi hem F.Bahçe ile hem de Muhammed ile görüşme talebinde bulundu.

ORTAK ÇALIŞMA
Oyuncunun kariyerinde patlama yapma yaşında olduğunu düşünen Brugge'ün, Türkiye'nin futbolcu gelişimi için doğru olmadığı ve bu yüzden Muhammed için F.Bahçe ile ortak çalışma programı üzerinde duruyor.

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