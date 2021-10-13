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Haberler Fenerbahçe Pereira’nın Gustavo planı

Pereira’nın Gustavo planı

Gustavo, kariyerinde 54 maçta stoper bölgesinde oynadı ve 3 asist yaptı.

Pereira’nın Gustavo planı

13.10.2021

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, savunmanın merkezinde yaşanan sakatlıkların ardından çözüm bulmak için Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo'ya sarıldı. Daha önce defalarca stoperde forma giyen Brezilyalı orta saha, defanstaki arkadaşları dönemezse bu bölgeye geçmeye hazırlanıyor. Gustavo, Fenerbahçe'ye imza attığı günden bu yana takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor. Geçen sezonki Emre Belözoğlu dönemi dışında, gelen her hocanın ilk 11'e yazdığı ilk isimlerin başında gelen 34 yaşındaki yıldız oyuncu Pereira'nın vazgeçilmezi oldu.

BREZİLYALIYA YENİ GÖREV
Portekizli teknik adam şimdi tecrübeli öğrencisini stoper bölgesi için hazırlıyor. Stoperler Tisserand ve Serdar Aziz'in sakatlıkları nedeniyle Szalai ve Kim'in dışında elde kalan tek savunmacı Filip Novak oldu. Pereira, Çek oyuncuda da bir sıkıntı yaşanması ihtimalini göz önünde bulundurarak, Gustavo'yu antrenmanlarda çift kale maçlarda stoper olarak hazırlıyor.

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