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Haberler Fenerbahçe Muriç Fener’e doğru

Muriç Fener’e doğru

Sarı-lacivertliler, Lazio’nun gözden çıkarttığı oyuncuyu yeniden kadrosuna katacak

Muriç Fener’e doğru

16.10.2021

Fenerbahçe eski yıldızı Vedat Muriç'e Ocak ayında yeniden kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro'ya Lazio'ya sattığı Kosovalı yıldız oyuncu, Çizme'de beklentilerin uzağında kalırken La Gazetta dello Sport gazetesi, İtalyan ekibinin 42 resmi maçta sadece 2 gol atan Kosovalı oyuncuyu kesin olarak gözden çıkardığını yazdı. İtalyan gazetesi, Lazio'nun Vedat Muriç'e ödediği yıllık 2,2 milyon Euro maaştan rahatsız olduğunu iddia etti.

VİTOR PEREİRA İLE GÖRÜŞMÜŞ
Haberde Kosovalı santrforun Fenerbahçe'ye dönme ihtimaline yer verildi. İtalyanlara göre Muriç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile telefonda görüşerek tekrar sarı-lacivertli formayı giymek istediğini iletti. Lazio'nun bonservisine 20 milyon Euro verdiği golcüyü 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktığı konuşuluyor. Muriç, F.Bahçe'de 36 karşılaşmada 17 kez gol sevinci yaşamıştı.

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