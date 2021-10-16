Muriç Fener’e doğru

Fenerbahçe eski yıldızı Vedat Muriç'e Ocak ayında yeniden kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro'ya Lazio'ya sattığı Kosovalı yıldız oyuncu, Çizme'de beklentilerin uzağında kalırken La Gazetta dello Sport gazetesi, İtalyan ekibinin 42 resmi maçta sadece 2 gol atan Kosovalı oyuncuyu kesin olarak gözden çıkardığını yazdı. İtalyan gazetesi, Lazio'nun Vedat Muriç'e ödediği yıllık 2,2 milyon Euro maaştan rahatsız olduğunu iddia etti.

VİTOR PEREİRA İLE GÖRÜŞMÜŞ

Haberde Kosovalı santrforun Fenerbahçe'ye dönme ihtimaline yer verildi. İtalyanlara göre Muriç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile telefonda görüşerek tekrar sarı-lacivertli formayı giymek istediğini iletti. Lazio'nun bonservisine 20 milyon Euro verdiği golcüyü 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak baktığı konuşuluyor. Muriç, F.Bahçe'de 36 karşılaşmada 17 kez gol sevinci yaşamıştı.