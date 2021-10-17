Trabzonspor - Fenerbahçe CANLI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısına ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Kayserispor maçındaki ilk 11'inden 5 farklı isim ile çıktı. Deneyimli teknik adam savunmada Ahmetcan'ın yerine kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen Hugo'ya, sol bekte İsmail'in yerine Denswil'e, orta sahada Siopis'in yerine Berat'a, sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Abdülkadir Ömür'e, forvet hattında ise Cornelius'un yerine Djaniny'e forma verdi. Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Koita ve Hamsik kadroda yer almadı.

HUGO VE HÜSEYİN FENERBAHÇE MAÇIYLA TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'un Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda oynadığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyen savunma oyuncusu Vitor Hugo, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Ayrıca Alanyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç edilen ve Kayserispor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayan bir başka savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen de Fenerbahçe maçıyla takıma döndü. Avcı, Hugo'ya ilk 11'de görev verirken, Hüseyin ise yedek kulübesinde yer aldı.