Fener Fırtına’ya tutuldu

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'a öne geçtiği maçta 3-1 mağlup oldu. 3. dakikada Trabzonspor savunmasında oluşan karambolde topu önünde bulan Rossi, ayağının içiyle düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1. 24'te Bakesetas'ın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay'ın müdahalesi yetersiz olunca meşin yuvarlak kale çizgisini geçti: 1-1. 26'da Ferdi'nin sol çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.





SON ANLAR NEFESLERİ KESTİ

80'de Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine ortasında Dorukhan kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Boşta kalan topa Djnaniny'den önce Tisserand müdahale ederek tehlikeyi önledi. 83'te ceza sahası içinde Szalai'nin Cornelius'u düşürmesi sonucu VAR'a giden Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 86'da penaltı atışını kullanana Bakasetas, kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 90'da Abdülkadir'in pasıyla topla buluşan Cornelius'un vuruşunda Altay gole izin vermedi. Seken top Yusuf Sarı'nın önüne düştü. Vuruşunda ise Gustavo'dan seken top ağlara gitti ve Trabzonspor karşılaşmayı kazandı: 3-1.



PEREİRA'DAN ZORUNLU ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısına, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'inden farklı olarak 4 isimle çıktı. Pereira, savunmada Serdar Aziz'in yerine Novak'a, orta sahada Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Osayi-Samuel'e, hücum hattında ise Berisha'nın yerine Mesut Özil'e ve Serdar Dursun'un yerine de Valencia'ya görev verdi.



TRİBÜNLERDEN BÜYÜK DESTEK

TRABZONSPOR taraftarı, Fenerbahçe karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, stat kapasitesinin yüzde 50'sini doldurdu ve zirve mücadelesi verdikleri rakipleri karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı izleyen 21 bin taraftar, takımlarına büyük destek verdi.



MİN-JAE KIZARDI

FENERBAHÇE'NİN başarılı savunmacısı Min- Jae Kim, karşılaşmanın başında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 14. dakikada sarı kart gören Güney Koreli yıldız, 23'te rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.



AVCI'DAN KADROYA AYAR

SÜPER Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Ahmetcan Kaplan'ın yerine kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo'ya, sol bekte İsmail Köybaşı'nın yerine Denswil'e, orta sahada Siopis'in yerine Berat Özdemir'e şans tanıdı. Deneyimli teknik adam, Hamsik'in yerine Abdülkadir Ömür'e, forvet hattında ise Cornelius'un yerine Djaniny'e forma verdi.