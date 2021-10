Büyük protesto

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda önceki gün Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'yi, İstanbul'a dönüşünde taraftarı karşıladı. Sarı-lacivertli takımın 3-1 kaybettiği maçın ardından taraftarları hakem kararlarına tepki için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya çağıran kulüp başkanı Ali Koç; teknik direktör Vitor Pereira, takım kaptanları Mesut Özil ve Altay Bayındır ile havalimanı dışında takımı bekleyen taraftarlara seslendi. Uçaktan indikten sonra takımı toplayan Koç, "Galip gelsek yine bizi karşılayacaklardı. Ama şimdi gelmeleri bize verdikleri değeri gösteriyor. Şimdi bizde çıkıp onlara söz verelim ve alkışlayalım" dedi.

'İSTENMEYEN BİR HAKEM ATANDI'

F.Bahçe Başkanı Ali Koç daha sonra megafonu eline alarak taraftarlara seslendi. "Böyle bir geceden sonra buraya gelmeniz bizim için paha biçilemez bir olaydır." sözleriyle konuşmasına başlayan Koç, "İşte Fenerbahçe bu yüzden büyüktür. İstenmeyen bir hakem atandı, sesimizi çıkarmadık, çünkü hakem atamalarıyla ilgili manipülasyon yapmıyoruz, yapmayacağız. 11'e 11 karşılaşmayı kaybetmemiz imkansızdı. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Bu takım kendini toparlayacak ve siz de desteğinizi vereceksiniz. Sizden ricam bu desteğinizi sürdürmeniz."

SAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİLER

BAŞKAN Ali Koç'un ardından ise teknik direktör Vitor Pereira, Mesut Özil ve Altay Bayındır da açıklama yaptı. Pereira, "Sizin için savaşacağız, aile için savaşacağız. Hep beraber, omuz omuza sizlerin de desteğiyle bu savaşı verip şampiyonluğa ulaşacağız. Bu muhteşem duyguları yaşattığınız için şahsım ve takımım adına teşekkür ediyorum. Hayatımda gördüğüm en muhteşem taraftarlar sizlersiniz." şeklinde konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

TAKIM kaptanlarından Mesut Özil ise "Çok üzgünüz ama şuna inanıyorum perşembe günü tüm takım olarak elimizden geleni yapacağız ve maçı kazanacağız. İnşallah siz arkamızda oldukça bu takım bu sene şampiyon olacak" yorumunu yaptı. Altay ise "Ne istediğinizin ne kadar istediğinizin farkındayız, bunu bilin yeter. Bu akşam için özür dileriz, inşallah sonu şampiyonlukla güzel bir şekilde biter" dedi.

'MİLYONLARCA İNSAN HER SEYİ GÖRDÜ'

FENERBAHÇE'NİN Brezilyalı yıldızı Gustavo, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi. İşte deneyimli oyuncunun açıklamaları: "Dün sahada takımımıza, bizlere karşı tavrı çok gergin, stresli bir hakem yönetimi yaşadık. Hakemliğin doğası gereği iki tarafa eşit olması gereken ancak maç içerisinde öyle olduğunu ne yazık ki hissedemediğimiz bir maç oldu. Bu kariyerim için bir ilk oldu. Bu formanın karşılığı şampiyonluk için herkesle her şeyle mücadele ise onu da yapmak zorundayız. Bir futbol profesyoneli olarak dünkü maç boyunca ve sonrasında yaşananları gördüğümde, bunlara sebep olan hakemin yerinde olmayı asla istemezdim. Bir insanın kariyeri için unutulmayacak, zedeleyici olaylar zinciri oldu bu maç. Tüm ülke, milyonlarca insan her şeyi gördü."