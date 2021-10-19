Fenerbahçe doludizgin

Sarı-lacivertliler, Anadolu Efes’i farklı yenerek ligde 4’te 4 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko kendi sahasında Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko; Henry, Melih Mahmutoğlu, Pierre, Booker, Vesely; Anadolu Efes ise Larkin, Beaubois, Singleton, Moerman, Dunston ilk 5'iyle parkeye çıktı. İlk televizyon molasına 10-8 önde giren ev sahibi ekip, ilk periyodu ise 24-16'lık üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta farkı açan sarı lacivertliler, soyunma odasına 16 sayılık farkla önde gitti: 47-31. Üçüncü periyoda da hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, televizyon molasına 58-37 önde girerken, periyodu da 23 sayılık farkla (68-45) önde kapattı. Son periyotta da üstünlüğü rakibine kaptırmayan sarı lacivertli ekip, karşılaşmayı 90-68'lik skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Fenerbahçe Beko ise 4'te 4 yaptı.