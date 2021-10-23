Fener ‘Mesut’ değil

Süper Lig'de Trabzonspor yenilgisi sonrası önceki gün Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Antwerp ile berabere kalan F.Bahçe'de moraller bozuk. Avrupa'da henüz galibiyetle tanışamayan ve tur umutlarını zora sokan sarı-lacivertliler bir yandan da kendi iç meseleleri ile uğraşıyor. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve ikinci yarıda Portekizli teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alınan Mesut Özil'in takımdaki geleceği tartışılıyor.



SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEMİŞTİ

Oyundan çıkarken kenardaki su şişelerini tekmeleyen yıldız oyuncu ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni bir yapılanmaya giden İngiliz ekibi Newcastle United'ın Mesut Özil ile ilgilendiği öne sürüldü. Öte yandan açıklama yapan Özil, "Sevgili Fenerbahçeliler. Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon vekolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim. F.Bahçe için savaşmaya devam" dedi. Valencia ve Marcao 11'de UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'i belirlendi. İç sahada Antwerp ile oynayan Fenerbahçe'de biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydeden Ekvadorlu Enner Valencia ile Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao listede yer aldı. Haftanın 11'inde yer alan diğer isimler ise şöyle: Lopez (Marsilya), Balogun (Rangers), Diop (West Ham United), Guimaraes (Lyon), Politano (Napoli), Haraslin (Sparta Prag) , Maddison (Leicester City), Insigne (Napoli), Daka (Leicester City).