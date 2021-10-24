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Haberler Fenerbahçe Çaykur Rizespor hayata döndü

Çaykur Rizespor hayata döndü

Çaykur Rizespor hayata döndü

24.10.2021

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattını ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 90+10. dakikada attığı golle mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı: 2-1. 11. dakikada Phiri'nin pasında topla buluşan Cemali Serltel'in ceza sahasının dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 1-0. 56. dakikada Umut Bozok'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı ile inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Umut Bozok'un 62'de kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 1-1. 90+11. dakikada Yasin Pehlivan'ın güzel ara pasında ceza sahası içerisinde Remy'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği topta da Selim Ay skoru belirledi: 2-1.
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