Fener’e kabus çöktü

Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Alanyaspor'a da 2-1 yenildi. İki haftada 6 puan kaybeden İstanbul ekibi, zirveden uzaklaşarak şampiyonluk yolunda yarar aldı. Maça oldukça etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 4. dakikada Pelkas'ın ortasında topla buluşan Serdar Dursun'un volesinde meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı. 12'de Serdar Dursun'un ceza sahası içinde vuruşunu Serkan kontrol etti. 38'de Sangare'nin etkili ortasına altıpasta Pelkas vuramadı. Arkaya aşan topa Ferdi'nin kafa vuruşunda Rossi'nin göğsüne çarpan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrpiyede kalmasına rağmen son anda çizgiden çıkardı.



UZATMALARDA YIKILDI

74'te ceza sahası içinde rakibe çarpan topu önünde bulan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 75'te Alanyaspor Fenerbahçe kalesine gönderdiği ilk şutta üstünlüğü yakaladı. Efecan'ın çevirdiği topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 80'de Soldan Novak'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 87'de Ferdi'nin ortasında arka direkte topla buluşan Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 90+3'te Candeias'ın ortasında Milunovic'in kafa ile indirdiği topla arka direkte buluşan Efkan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2. Mücadele 2-1 Alanyaspor üstünlüğü ile bitti.





KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ

FENERBAHÇE, sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilirken, maçın sonunda "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı. Tribünlerde yer alan sarı lacivertli taraftarlar, mücadelenin son anlarında teknik direktör Vitor Pereira'yı istifaya davet etti. Taraftarlar sonrasında ise hep bir ağızdan "Ali Koç ve yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi. Uzun süre tepki dolu tezahüratlar yapan taraftarları sarı-lacivertli futbolcular da sakinleştiremedi. Fenerbahçeli oyuncular, maç sonrası tribünlere gitti; ancak taraftarlar onları yuhaladı ve "Buradan gidin" tezahüratları yaptı.



PEREİRA'DAN KADROYA NEŞTER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçına göre Alanyaspor maçının 11'inde 7 değişiklik yaptı. Cezalı olan Altay Bayındır, Min Jae Kim ve Osayi Samuel kadroda yer almazken, Sosa, Mesut Özil, Berisha ve Valencia mücadeleye yedek soyundu. Pereira bu oyuncuların yerine kalede Berke Özer, savunmada Novak, sağ kanatta Nazım Sangare, orta sahada Miha Zajc, hücum hattında ise Diego Rossi, Pelkas ve Serdar Dursun'a forma verdi.



NAZIM ISLIKLANDI

FENERBAHÇELİ futbolcu Nazım Sangare, oyundan alınırken sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki gördü. Alanyaspor mücadelesinin 72. dakikasında oyundan alınan Nazım Sangare, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Maç içerisinde gösterdiği performansıyla taraftarlar tarafından beğenilmeyen Sangare, 72. dakikada yerini Crespo'ya bırakırken tribünlerin tepkisine maruz kaldı.



İRFAN VE MERT HAKAN YEDEKLER ARASINDA

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları sebebiyle bir süredir takımda yer alamayan İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında yedekler arasında yer aldı. Ligde en son 12 Eylül tarihindeki Sivasspor karşılaşmasında forma giyen İrfan Can Kahveci 43 gün sonra kadroda yer aldı. Ligde en son 3 Ekim'deki Kasımpaşa maçında görev alan Mert Hakan Yandaş ise 21 gün sonra takıma dahil oldu.



ALANYA'DA DÖRT EKSİK

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Alanyaspor'da sakatlıkları nedeniyle geçen hafta oynanan Kayserispor maçı kadrosunda bulunmayan Wilson ve Babacar antrenman eksikleri nedeniyle, antrenmanda sakatlanan Awaziem ve Slovenya Milli Takımı'ndan eklem ağrısı şikayetiyle dönen Miha tedavi süreçleri devam ettiği için Fenerbahçe maçında yer almadı. Bülent Korkmaz mücadeleye şu 11'le çıktı: "Serkan, Juanfran, Fatih, Milunović, Borja, Umut, Joao Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou."