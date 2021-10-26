Fenerbahçe kaynıyor

F enerbahçe'nin önceki akşam Alanyaspor karşısında evinde aldığı 2-1'lik mağlubiyet şok etkisi yarattı, üst üste gelen mağlubiyetler rüzgarı tersine çevirdi. Önce Trabzon'a yenilen sonra Avrupa'da Antwerp ile berabere kalan Fener, ardından ligde Alanya'ya yenilerek oynadığı son 3 maçtan 3 puan çıkartamadı ve taraftarının sabrını taşırdı. Ligde zirvede olan Kanarya, bir anda liderin 5 puan arkasına düştü. Trabzon maçı sonrası taraftarların tek hedefi hakem Ali Şansalan olurken, takımı İstanbul'da karşılayan binlerce taraftar birlik mesajı vermişti. Ancak önceki akşam her şey tersine döndü.

ALİ KOÇ'UN B PLANI HAZIR

Taraftarlar, Alanya mağlubiyeti sonrası önce futbolcuları ıslıkladı, Pereira'ya 'istifa' çağrısında bulundu. Ardından ilk kez Ali Koç için Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri yükseldi. Ali Koç'un ise düşüşün devam etmesi durumunda Pereira ile yolları ayırmak ve yeni bir ismi göreve getirmek için çalışma yaptığı öğrenildi.

10MAÇTA FARKLI KADRO

SPOR Toto Süper Lig'de son olarak Alanyaspor'a 2-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe'de eleştiri okları kadro istikrarı sağlayamayan Vitor Pereira'ya döndü. Kadronun sürekli değişken olması ve oynanan her maça farklı bir 11 ile sahaya çıkılması taraftarın tepkini çekti. Özellikle orta sahada Luiz Gustavo'nun partnerinin sürekli değişmesi dikkat çeken noktalardan oldu. Portekizli teknik adamın sık sık sakatlıklardan dolayı dert yanması ve özellikle ileri üçlünün sürekli değişkenlik göstermesi de hücum hattında Fenerbahçe'yi oldukça zor duruma düşürdü. Yeni sezon başlangıcında kalesini gole kapatarak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin son haftalarda sürekli gol yemesinin de istikrarsız kadro seçimlerine dayandığı belirtildi.

SAVUNMADA İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

LİGİN ilk 3 haftasında kalesini gole kapatan F.Bahçe'de bu istatistik tersine döndü. Ligin ilk 4 haftasında sadece 1 gol yiyen sarılacivertliler, kalan 6 haftada kalesinde 10 gol gördü. Adana Demir, Antalya ve Altay'ı gol yemeden yenen F.Bahçe, ilk beraberliğini 4. haftada Sivas karşısında yaşadı. İstanbul ekibi, daha sonra Başakşehir'e deplasmanda kaybetti. Giresun, Hatay ve Kasımpaşa maçlarıyla galibiyet serisi yakalayan Kanarya, Trabzon ve Alanya'a diş geçiremedi ve bu maçların hepsinde kalesinde gol gördü.

TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'deki tepkilerini sosyal medyada da devam ettirdi. İşte onlardan bazıları; @tek_buyuk: Sayın başkan "Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlamamışsınız" demiştiniz, ne kadar doğru dediniz. Şahsen böyle bir Fenerbahçe hayal etmedim. @ozgencf: Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda maça çıkan rakiplerin dizleri titrerdi. Şimdi kendi futbolcusunun dizleri titriyor yuhalanmamak için! @nida_cetin: Artık istifa edin gidin @behet05016466: Hakeme çatma devri bitti! Sen gol atamıyorsun, ileride etkili olamıyorsun. Bunu kim çözecek?