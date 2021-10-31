Fenerbahçe ağır yaralı

Süper Lig'de iki haftadır mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a da teslim oldu ve üst üste 3. yenilgisini aldı: 2-1. 2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı önündeki Soner'de kaldı. Bu oyuncunun kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 8'de ceza alanı önü sağ çaprazında topla buluşan Rossi'nin şutu kaleci Sehic'te kaldı. 11'de Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Abdülkerim kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

SEHİC GEÇİT VERMEDİ

35'te Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortasında iyi yükselen Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya çıktı. 55'te İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında, arka direkte yükselen Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında Valencia'nın röveşata vuruşunda top direkten döndü. 62'de orta sahadan topla hareketlenen Valencia'nın ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top kaleci Sehic'ten döndü. 84'te sarılacivertli ekip farkı bire indirdi. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 90+7'de yarı sahasından topla çıkan Michalak'ın sağ kanattan sert şutunda kaleci Berke Özer topu kornere çeldi. Maç 2-1 bitti.

PEREİRA'DAN ROTASYON

SÜPER Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan kaleci Berke Özer ile Serdar Dursun'un yerine, kaleci Altay Bayındır ile Valencia'ya ilk 11'de yer verdi.

DEGİSİKLİK KRİZİ YASANDI

FENERBAHÇE, Konyaspor karşısında 2. dakikada Soner ve 11. dakikada Abdülkerim'in attığı gollerle 2-0 geriye düştü. İlk yarının son anlarında ise değişiklik krizi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, 40. dakikada üç değişiklik yaptı. Portekizli çalıştırıcı, Pelkas, Nazım ve Rossi'yi oyundan aldı. Bu oyuncuların yerlerine ise İrfan Can, Serdar ve Novak oyuna dahil oldu. Özellikle Pelkas, bu karar sonrası oldukça sinirlenirken yedek kulübesinde gerginlik yaşandı.

SAHA KARIŞTI

SÜPER Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor-F.Bahçe maçının son anlarında tansiyon yükseldi. F.Bahçe, İrfan Can Kahveci'nin mütmaçının yükhiş golüyle skoru 2-1'e getirdikten sonra beraberlik için son kozlarını oynarken, 87. dakikada Mert Hakan ile Cikalleshi arasında gerilim yaşandı. Serbest vuruşta topu ileriye koyduğunu öne sürerek Mert Hakan'a tepki gösteren Arnavut forvet, benzer sertlikte bir cevap aldı. Bir anda tüm oyuncular bu noktaya gelirken, hakem Fırat Aydınus her iki futbolcuya sarı kart gösterdi.

Ogün ÖZDEMIR yorumladı

Bu sistem tutmadı

Fenerbahçe, dün Konyaspor önüne Trabzonspor, Antwerp ve Alanyaspor karşısında aldığı yaraları sarmak içini çıktı. Fakat sarı-lacivertliler, hem Konya'dan puansız döndü hem de üç yıldızını sakatlığa kurban verdi. İstanbul ekibi, karşılaşmaya çok kötü başladı. Özellikle savunmada yapılan hatalar pes dedirtti. Ki ligin başında sarı-lacivertlilerin savunmada harika gittiği dönemde beraber oynayan oyuncular yine sahadaydı. Önceki yazılarımda belirttiğim durum ortaya çıktı. Fenerbahçe'de üçlü savunma sistemi tutmadı. Bunun bir çok nedeni sayılabilir ama en önemlisi sarılacivertlilerin savunma hattında rotasyonu yok. Tisserand sakatlıktan yeni çıktı, Serdar Aziz sakat. Szalai ve Kim'de performans düşüklüğü var ama Pereria hala üçlü savunmada ısrar ediyor. Ligde üst üste 3. maçını da kaybetti sarı-lacivertliler ve zirvenin 8 puan gerisine düştü.

Saygılarını kaybetti



Şimdi bu maçta Pereira'nın tek hatası dizilimi değildi. İlk yarının sonunda yaptığı değişikliklerle kredisini kaybetti. Takım 2-0 geride oyuncular düşmüş değişiklik yapabilirsin ama 40 dakika beklemeden. Eğer bekliyorsan da ilk yarının bitmesini bekleyip ikinci yarıya değişikliklerle çıkarsın. Ama Portekizli hoca Pelkas, Rossi ve Nazım'ı oyundan alarak hem onları mental olarak bitirdi hem de saygılarını kaybetti. Özellikle Yunan oyuncunun kenarda hocasının elini sıkmayıp tepki göstermesi dediğimi doğru çıkardı. Dönelim tekrardan maça. İkinci yarıda Fener biraz daha hareketli oynadı ancak Valencia'nın üst üste kaçırdığı pozisyonlar onları psikolojik olarak bitirdi. Artık bu maçın ardından radikal değişikliklerin olması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerin bu maçta kazandığı tek şey İrfan Can'ın oyuna girdikten sonra eski performansından esintiler göstermesiydi. Perşembe günü rakip Olympiakos, Pereira'nın dönüş yolunda futbolcuların psikolojini düzeltmeye çalışması lazım. Ancak o da çok zor gözüküyor.