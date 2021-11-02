Fenerbahçe’de teknik trafik

Fenerbahçe'de sular bir türlü durulmuyor. Kanarya'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın geleceği ciddi bir şekilde tartışılmaya başlandı. Başkan Ali Koç'un hafta içinde Pereira ile bir zirve gerçekleştireceği öğrenildi. Camia adeta ikiye bölünürken, bir kısım Pereira'nın hemen gönderilmesini istiyor. Diğer kısım ise milli aranın beklenmesinden yana. Bu arada da Portekizli'nin yerine geçecek olan adayların isimleri belli olmaya başladı.

LABBADİA DA LİSTEDE

Sarı-lacivertlilerde Andriy Shevchenko gündemdeki yerini korurken Ocak 2021'de H.Berlin'den ayrılan ve şu anda boşta olan Bruno Labbadia'nın da listeye alındığı öğrenildi. 55 yaşındaki hoca, teknik direktörlük kariyerine Darmstadt 98'de start verdi. Tecrübeli çalıştırıcı daha sonra G.Fürth, B.Leverkusen, Hamburg, Wolfsburg ve H.Berlin'i çalıştırdı.

DİĞER ADAY İSE FİNK

İstanbul ekibinde son aday ise Thorsten Fink. 54 yaşındaki Alman teknik adam son olarak Japonya'dan V.Kobe'yi çalıştırmıştı. İlk teknik direktörlük deneyimini 2008 yılının başında Ingolstadt'ta yaşayan Fink, Basel, Hamburg, APOEL, A.Wien ve Grasshoppers'ta görev yaptı. Fink, 2009-2011 senesinde Basel'de iki sezon şampiyonluk yaşadı.

ÇAĞDAŞ ATAN DA GÜNDEME GELDİ

FENERBAHÇE'DE üç isim dışında son olarak Alanyaspor'u çalıştıran ve şu an boşta olan Çağdaş Atan'ın da ismi gündeme geldi. Atan, bu sezonun başında Antalya ekibinden ayrılmış, gelen tekliflere rağmen henüz bir takımla anlaşmamıştı. Öte yandan sarı-lacivertliler bu isimler dışında Pirlo, Valverde, Lucien Favre, Fonseca, Klinsmann ve Frank de Boer ile de dirsek temasına geçti.