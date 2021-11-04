Fenerbahçe Royal Antwerp’i evinde dağıttı

Stat: Bosuil

Hakemler: Irfan Peljto xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Royal Antwerp: Butez x, De Laet x, Bataille x, Dinis Almeida x, Vines x, Verstraete x, Alhassan Yusuf x, Gerkens x, Benson x, Fischer x, Frey x

Yedekler: De Wolf, Björn Engels, Dorian Dessoleil, Koji Miyoshi, Pierre Dwomoh, Johannes Eggestein, Balikwisha, Samatta

Teknik Direktör: Brian Priske

Fenerbahçe: Berke xx, Tisserand xx, Kim Min-Jae xxx, Novak xxx, Osayi-Samuel xx, Sosa xxx, Mert Hakan xxx, Ferdi xxx, İrfan Can xxx, Meyer xxx, Berisha xxx

Yedekler: Ertuğrul, Sangare, Attila Szalai, Bartu Kulbilge, Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Zajc, Rossi, Arda Kurtulan

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Mert Hakan (dk. 8), Meyer (dk. 16), Berisha (dk. 29) (Fenerbahçe)

8. dakikada İrfan Can'ın pasında Mert Hakan ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-2

16. dakikada Berisha'nın pasıyla topla buluşan Meyer'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

18. dakikada sol kanattan Sosa'nın köşe atışında ceza sahası içinde Berisha'nın volesinde kaleci topu kontrol etti.

29. dakikada Fenerbahçe şık paslarla ceza sahasına sokuldu. Ceza sahası sağ kanattan Mert Hakan'ın arka direğe ortasında Berisha şık bir voleyle topu ağlara filelere yolladı. 0-3

36. dakikada sağ kanattan Sosa'nın köşe atışında ceza sahası içinde Kim Min-Jae'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Ferdi'nin arka direğe ortasında bomboş durumda Osayi-Samuel'in şutunda kaleci Butez gole izin vermedi.