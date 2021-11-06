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Fenerbahçe kendine geldi

Önceki gün L.Moskova ile berabere kalan Galatasaray, yediği 1 golle UEFA Avrupa Ligi’nde en az gol yiyen takım durumunda Avrupa’nın en iyisi Aslan Süper Lig’de düşüşe geçen, Avrupa maratonunda da sıkıntı yaşayan Kanarya elde ettiği 3-0’lık zaferle yarınki Kayserispor randevusu öncesinde moral buldu. Alınan bu galibiyet teknik direktör Vitor Pereira’ya olan eleştirilerin hafiflemesine neden oldu

Fenerbahçe kendine geldi

6.11.2021

Süper Lig'de üst üste 3 maçını kaybeden Avrupa'da da ilk üç maçından galibiyet çıkartamayan F.Bahçe, önceki gün UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Antwerp engelini 3-0'lık farklı skorla geçerek kendine geldi. Sarı-lacivertliler özellikle ilk yarıda sergilediği futbolla otoritelerden tam not alırken, hedef adam haline gelen teknik direktör Vitor Pereira'ya yönelik eleştiriler de hafifledi. Ligde yarın Kayserispor'u ağırlayacak Kanarya, bu maçı da kazanıp milli araya moralli girmek istiyor.

"GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, galibiyetin önemine dikkat çekerek "Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu. Tabii ki Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçları farklı maçlardı. Bugün bizim için 3 puanı kazanmak çok önemliydi. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz" dedi. Belçika basını mücadeleyi manşetlerine taşırken RTBF'nin "Fenerbahçe'nin üstünlük kurduğu Antwerp, Avrupa rüyasına neredeyse veda etti", 7SUR7'nin "Antwerp için Avrupa rüyası Fenerbahçe'nin tokadıyla uçtu" ifadeleri dikkat çekti.

1 BASAMAK YÜKSELDİK
TÜRKİYE, UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki kritik mücadelesini sürdürürken F.Bahçe'nin kazandığı, G.Saray'ın ise berabere kaldığı haftada 1 basamak yükseldi. Gruplardaki 4. haftaya 19. sıraya kadar gerileyerek girmiştik. Haftaya başlarken Türkiye'nin 24.500 puanı vardı. Bu haftayı Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş puansız kapatırken, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kazandı, Galatasaray da berabere kalarak ülke puanına katkıda bulundu. Böylece puanını 25.100 yapan Türkiye, Yunanistan'ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldi. İlk 15'e girebilmek için Kıbrıs, Çekya ve Hırvatistan'ı geçmemiz gerekiyor.

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