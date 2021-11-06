Fenerbahçe kendine geldi

Süper Lig'de üst üste 3 maçını kaybeden Avrupa'da da ilk üç maçından galibiyet çıkartamayan F.Bahçe, önceki gün UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Antwerp engelini 3-0'lık farklı skorla geçerek kendine geldi. Sarı-lacivertliler özellikle ilk yarıda sergilediği futbolla otoritelerden tam not alırken, hedef adam haline gelen teknik direktör Vitor Pereira'ya yönelik eleştiriler de hafifledi. Ligde yarın Kayserispor'u ağırlayacak Kanarya, bu maçı da kazanıp milli araya moralli girmek istiyor.



"GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, galibiyetin önemine dikkat çekerek "Kaybettiğimiz haftalardan sonra bu öz güveni takıma vermemiz gerekiyordu. Tabii ki Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçları farklı maçlardı. Bugün bizim için 3 puanı kazanmak çok önemliydi. Gruptan çıkmak için savaşmaya devam ediyoruz" dedi. Belçika basını mücadeleyi manşetlerine taşırken RTBF'nin "Fenerbahçe'nin üstünlük kurduğu Antwerp, Avrupa rüyasına neredeyse veda etti", 7SUR7'nin "Antwerp için Avrupa rüyası Fenerbahçe'nin tokadıyla uçtu" ifadeleri dikkat çekti.



1 BASAMAK YÜKSELDİK

TÜRKİYE, UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki kritik mücadelesini sürdürürken F.Bahçe'nin kazandığı, G.Saray'ın ise berabere kaldığı haftada 1 basamak yükseldi. Gruplardaki 4. haftaya 19. sıraya kadar gerileyerek girmiştik. Haftaya başlarken Türkiye'nin 24.500 puanı vardı. Bu haftayı Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş puansız kapatırken, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kazandı, Galatasaray da berabere kalarak ülke puanına katkıda bulundu. Böylece puanını 25.100 yapan Türkiye, Yunanistan'ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldi. İlk 15'e girebilmek için Kıbrıs, Çekya ve Hırvatistan'ı geçmemiz gerekiyor.