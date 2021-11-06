Kartal mı? Fırtına mı?

SÜPER Lig'de bugün zirve mücadelesini ilgilendiren maçta Beşiktaş, lider Trabzonspor'u ağırlıyor. İstanbul Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan maçı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Kritik 90 dakikayı beINSports1 canlı olarak yayınlayacak. S. Lizbon'a farklı yenilen, Avrupa Ligi ihtimalini de mucizelere bırakan Kartal, bugünkü önemli randevuyu kazanarak enerjisini tamamen lige verecek. Beşiktaş'ın 7 puan, en yakın takipçisi Hatay'ın ise 4 puan önünde lider olan Trabzon ise zirvedeki avantajını korumak istiyor.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Karadeniz ekibinin ligde 241 gündür hiçbir takım bileğini bükemedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu süreçte oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.