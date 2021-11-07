SPOR Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Samuel ile sakatlıkları süren Altay, Serdar Aziz, Valencia, Gustavo ve Mesut Özil takımını yalnız bırakacak. Kayeri'de ise kart cezalısı Onur Bulut yok.
FENERBAHÇE'NİN BORCU 5 MİLYAR 420 MİLYON TL
FENERBAHÇE Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı dün yapılırken toplam borcun 5 milyar 420 milyon TL olduğu açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan üyelerinin kendileri ve Vefa Küçük hakkındaki olumsuz eleştileri ile karşılıklı atışmalar üzerine tepki göstererek konuşmama kararı aldı.
Kanarya ligde çıkış arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.