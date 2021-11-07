Kanarya ligde çıkış arıyor

SPOR Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramamıştı. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı Samuel ile sakatlıkları süren Altay, Serdar Aziz, Valencia, Gustavo ve Mesut Özil takımını yalnız bırakacak. Kayeri'de ise kart cezalısı Onur Bulut yok.

FENERBAHÇE'NİN BORCU 5 MİLYAR 420 MİLYON TL

FENERBAHÇE Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı dün yapılırken toplam borcun 5 milyar 420 milyon TL olduğu açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan üyelerinin kendileri ve Vefa Küçük hakkındaki olumsuz eleştileri ile karşılıklı atışmalar üzerine tepki göstererek konuşmama kararı aldı.