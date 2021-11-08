Fener puanı zor kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ligde son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle Kayserispor ile 2-2- berabere kaldı. 33'te İrfan Can'ın penaltısında top direkten oyun alanına geldi. 39'da Emrah'ın kullandığı köşe vuruşunda Thiam'ın altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu sol kale direğinden döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios'un müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu: 0-1. 51'de Mert Hakan ortaladı, ön direkte Tisserand tek vuruş yaptı fakat top yan direkten auta çıktı. 61'de Emrah ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale sahasına çıkardı, o bölgede Gavranovic vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-2. 67'de Mert Hakan sol kanttan sağ ayak içiyle vuruşun yaptı, top üst direkten geri geldi. 77'de kullanılan serbest vuruşta Berisha vuruşunu yaptı, top üst direkten geri döndü. 85'te ceza sahası yayı üzerinden sağ ayak içiyle vuruşunu yapan Zajc, sağ köşeden topu ağlarla buluşturdu. 90+8'de Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Berisha, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt çakır, VAR'dan gelen uyarıyla penaltıya hükmetti. 90+9'da Mesut, topu filelere gönderdi ve skoru belirledi: 2-2.



KANARYA'DA 4 EKSİK

FENERBAHÇE, Yukatel Kayserispor mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte cezası devam eden Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo takımını yalnız bıraktı. Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren yıldız oyuncu Mesut Özil ile Serdar Aziz ise, Yukatel Kayserispor karşılaşmasına yedek soyundu.



KAYSERİPOR'DA TEK FARKLI İSİM

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçına tek değişiklik yaparak çıktı. Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük maçında 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalarak cezalı duruma düşen Onur Bulut yerine Ramazan'a görev verdi. Karaman, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, Ramazan, İbrahim, Campanharo, Kemen, Emrah Başsan, Thiam, Gavranovic"



KADIKÖY'DE BİR KEZ DAHA 'İSTİFA' SESLERİ

F.Bahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu. Yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlardan istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, Alanya maçının ardından bu kez de Kayseri karşısında maçın son bölümünde ve maçtan sonra Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Ayrıca taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.



PEREİRA'DAN 3 DEĞİSİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Pereira, Filip

Novak'ın yerine Szalai'ye, Jose Sosa'nın yerine Zajc'a ve cezası bulunan Osayi Samuel'in yerine ise Nazım'a forma verdi.