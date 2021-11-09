Fenerbahçe’de Güneş sesleri

Pereira'nın, ikinci Fenerbahçe dönemi de iyi gitmedi. Sarı-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu sallantıya girdi. Spor Toto Süper Lig'deki son 4 maçını kazanamayan ve son olarak Kayserispor'dan 1 puanı zor kurtaran Fenerbahçe'de Pereira istenmeyen adam ilan edildi. Fenerbahçe kurmaylarının lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer almasının ardından Pereira ile yollarını ayırması gündeme geldi. Taktikleri, demeçleri, takımla ilişkisi nedeniyle herkesin tepkisini çekenPortekizli Vitor Pereira'nın yerine Şenol Güneş ismi ortaya atıldı.

MİLLİ TAKIMI İKİ KEZ CALIŞTIRDI

Başkan Ali Koç'un tecrübeli teknik adam ile yarın Tarabya'da bir görüşme yapacağı iddia edilirken, zirveden çıkan sonuç merakla bekleniyor. Beşiktaş'ta iki sene üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra A Milli Takım'ın başına geçen Güneş iki aydır bir takım çalıştırmıyor. Süper Lig'de daha önce Trabzonspor ve Bursaspor'da da görev yapan deneyimli hoca, G.Kore ekibi FC Seoul'ü de çalıştırmıştı.

TEPKİ YAGDI

F.Bahçeli taraftarlar üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası hocayı ve başkan Ali Koç'u istifaya davet etti

KAYSERİSPOR maçında oyuncuları ıslıklayan, teknik direktör Pereira'yı ve başkan Ali koç'u istifaya davet eden Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma sonrasında da tepkilerini sosyal medyadan devam ettirdiler. @Muammercelik156 Sayın Başkan Vitor'un istifasını hala duyurmadınız. Daha bekleyecek miyiz ? Milli arayı boşa götürmeyin. @FenerbahceSinop Ali Koç ile bağ koptu, bu mutsuz evlilik 2 tarafı da yorar, boşanmak en iyisi. @Aybars84035653 Vitor bugün değilse derbiden sonra gidecek. Derbiyi beklemek çok mantıksız olur. Ne kadar erken o kadar iyi. @PTryki Sen bu takıma zarar vermeye gelmişsin büyük başkan. Fenerbahçe'nin en başarısız başkanısın.