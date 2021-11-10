Bolat sürprizi

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta bir puan alabilen Fenerbahçe devre arası transfer dönemi planlamasında sürpriz bir değişikliğe gitti. Omzundan sakatlanan ve geçirdiği ameliyat sonrası 4 ay formasından uzak kalacak olan Altay Bayındır'ın yanı sıra yedek file bekçisi Berke Özer'in de güven vermemesi sebebiyle Fenerbahçe ocak ayında kaleci takviyesi yapma kararı aldı. Kaleyi tecrübeli ve güvenilir bir isme emanet etmek isteyen sarılacivertli yönetimde gündeme gelen ilk isim ise milli file bekçisi Sinan Bolat oldu. Kanarya, Sinan Bolat'ın kulübü Belçika ekibi Gent ile devre arasında masaya oturmaya hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU SONA ERECEK

33 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması transferin önünü açıyor. Sarı-lacivertliler makul bir bedelle transferi noktalama amacında. A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un düzenli olarak kadroya dahil ettiği Sinan Bolat, Gent ile bu sezon ligde tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. Ülkemizde daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen 33 yaşındaki Sinan Bolat'ın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.