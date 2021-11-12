Ali Koç’tan Pereira’ya tam destek

Tepkilerin arttığı Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kameraların karşısına geçti. Teknik direktör Vitor Pereira'ya güvendiklerini ve yol ayrımına gitmeyeceklerini belirten Koç, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in de takıma daha çok odaklanması gerektiğini söyledi. Vitor Pereira'nın para için gelmediğini ve sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı belirten Koç, "Çin'de kazandığı paraları akıl bile edemezsiniz. O buraya yarım kalan hikayesini bitirmeye geldi.

DERBİYİ KAZANACAĞIZ

Galatasaray derbisini biz kazanacağız. Ama maçın sonucu olumsuz olursa da radikal kararlar almayacağız, Pereira ile ilgili düşüncelerimiz değişmeyecek. Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz. Hoca değişikliğine gidecek olursak ilk olarak kendisi duyar" ifadelerini kullandı.

'MESUT SAHAYA ODAKLANSIN'

Mesut Özil'in ticari işleri bırakması gerektiğini belirten Ali Koç, "Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Oyun sistemi ile Mesut'un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Hocamızın, Mesut'a hiçbir ön yargısı yok. Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp F.Bahçe'ye daha fazla nasıl katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Basında yer aldığı kadar sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor" diye konuştu.

TOPLANTIDAN SATIR BAŞLARI

"EN iyi kadro bizde. Devre arasına girerken kalan maçlarda arayı kapamak istiyoruz."

"SON ana kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağız. Hiçbir tereddüdüm yok. Tek tereddüdüm bu protestoların bu çocuklara zarar vermesi."

"BİZ hocadan rapor alıp düşüncelerini soruyoruz. 10 puan çok yüksek bir fark gibi gelebilir ama sadece 1 takım arayı açtı. Ezeli rakiplerimiz, ebedi dostlarımız da bizimle aynı durumda."

"İHTİYAÇ olan bölgelerri tespit edip gereken hamleleri Ocak ayında yaparız."

"İSTİFA çağrıları ile aynı kanaatte değilim. Geldiğimizden beri hangi şartlarda bu görevi yerine getirmeye çalıştığımızı tarih yazacaktır. Genel kurula gitmeyi düşünmüyoruz. Bizim görev süremiz, yapmak istediklerimiz belli. Varsa bir aday çıksın, ona göre değerlendirelim. Şu anda bizim hedeflerimizde bir sapma yok."

"SEZON sonunda hesap vermemiz gerekirse veririz. İnancımız kaybolduğu zaman bir dakika tereddüt etmeyiz, gerekeni yaparız. Er meydanına çağıran olursa da seve seve geliriz."

MESUT'TAN KRİPTO PARA: M-10 TOKEN

SOSYAL medya hesabından 'heyecan verici şeyler yakında' paylaşımında bulunarak büyük merak uyandıran Mesut Özil, kripto para dünyasına adım attı. Daha önce "Bitcoin mi? Ethereum mu?" anketi başlatan yıldız isim, kripto parasının adının "M10 Token" olacağını duyurdu. 26 milyon takipçili Twitter hesabından "Çok yakında." paylaşımı yapan Özil'in bu gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü yıldız, kendi fan tokenını piyasaya süren dünyadaki ilk futbolcu olacak. Mesut'un bir kripto para çıkaracağı haberi, 10 Ekim'de İngiliz The Sun gazetesi tarafından bildirilmişti. Paylaşımda ayrıca yeni kripto varlığın sosyal topluluklarının yer alacağı Telegram, Twitter ve Instagram hesaplarının da bağlantıları yer alıyor.

F.BAHÇE'DE ERKEN AYRILIK

Yaz döneminde F.Bahçe'ye fırsat transferi olarak imza atan Miguel Crespo, Ocak ayında takımdan ayrılıyor. Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin beklentileri karşılayamayan 25 yaşındaki orta sahayı devre arasında kiralamak için formül aradığını yazdı. Portekiz ekibi Estoril'den 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Crespo, sarı-lacivertli formayı 5 maçta 223 dakika giyerken gol ve asist üretemedi. Ligdeki son 2 karşılaşmada süre alamayan Crespo'nun 2024'e dek kontratı bulunuyor.