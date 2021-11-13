Fenerbahçe’de kriz büyüyor

F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un önceki gün teknik direktör Vitor Pereira'ya destek verip, yıldız oyuncu Mesut Özil'i eleştirmesi gündemin baş köşesine yerleşti. Koç'un düzenlediği basın toplantısında Mesut Özil ile ilgili olarak; "Hocamızın, Mesut'a karşı bir önyargısı yok. Aşık olduğu ülkesine ve çocukluğundan beri tuttuğu takıma döndü. Mesut'u herkes burada seviyor. Ancak Mesut'un artık işlerine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara bırakıp Fenerbahçe'ye nasıl daha fazla fayda sağlayacağına odaklanmalı." şeklindeki sözleri sonrası sarı-lacivertli taraftarların geneli sosyal medyadan Mesut'u destekledi.

ŞİMDİ NELER OLACAK?

Yaklaşık 2 aydır Twitter'dan cuma paylaşımları yapmayan Mesut ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Özil'in paylaşımı Başkan Koç'a cevap şeklinde yorumlanırken taraflar arasında önümüzdeki günlerde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.



İMALI PAYLAŞIM

Yıldız isim Mesut Özil, Twitter'dan İngilizce yaptığı paylaşımda; "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in bu paylaşımı Ali Koç'a gönderme olarak nitelendirildi. Bilindiği üzere Mesut'un Pereira ile de sorun yaşadığı hatta devre arasında ayrılacağı öne sürülmüştü.



'YANINDAYIZÖZİL' DEDİLER

* F.Bahçe taraftarları Başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından Twitter'da #yanındayızÖzil hashtagi açtı. Sarı-lacivertliler yıldız oyuncuya tam destek verirken öne çıkan bazı paylaşımlar şöyle.

* "Çok bekledik, kimseye yedirmeyiz #yanındayızÖzil",

"Seni Alex'in yalnızlığına bırakmayacağız #YanındayızÖzil",

"Senin harcanmana bu taraftar izin vermez"

* "Mesut Özil Fenerbahçe'nin ligde en çok gol atan oyuncusu. Fazla süre alsa sahaya daha iyi odaklanır.",

"Uçağı takip edilen adamı saçma şeylere malzeme etmeye çalışıyorlar bunlara gelmeyiz #YanındayızÖzil"

* Mesut Özil bilekliği çıkar, Mesut Özil tişörtü çıkar, Mesut Özil sweatshirtü çıkar, Binlerce formasını sattıktan sonra önemli bir seviyede para kazan, Sonra ticaretine laf et yazık...

* Her şeye inat seni sonuna kadar savunacağım KAPTAN!

VAN PERSİE İLE DE SORUN YAŞAMIŞTI

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç Vitor Pereira'nın Mesut Özil ile sorunu olmadığını dile getirse de ikili arasındaki soğukluk dikkatlerden kaçmıyor. Portekizli teknik adam ilk döneminde Van Persie ile büyük sorun yaşamıştı. Yedek kalan Hollandalı futbolcu, Pereira ile gerginlik yaşamış zaman zaman sert tepkiler göstermişti. 2015 yılında oynanan Bursa maçında Hollandalı yıldız 77'de oyuna girmek için kenara gelmiş Pereira kendisine taktik vermeye çalışırken Van Persie kulübeyi işaret ederek, "Yardımcıların zaten anlattı" demişti.