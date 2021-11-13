Szalai için yarışıyorlar

SON iki sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği başarılı performansa Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Attila Szalai için bomba iddialar ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Macar futbolcunun transferi için atağa kalktı. Katalan kulübünün devre arasında Samuel Umtiti ile yolları ayırma kararı aldığını yazan gazete ve internet sitelerine göre, transfer listesinde Szalai de yer alıyor. Bu arada Chelsea'de de gündem Fenerbahçeli Attila Szalai. Antonio Rudiger'in ayrılmasından sonra Londra ekibinin Macar stoperi renklerine katacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai bu sezon 18 karşılaşmada forma giydi. 13. haftada deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, dün maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Takımda Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine devam edildi.

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