Fener’in yol haritası

Süper Lig'de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam oynanan Adana Demirspor maçının öncesinde yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle teknik direktör görüşmelerin sekteye uğradığını itiraf etti. Testi negatife dönen Koç, Avrupa seyahatlerine başlayarak aday hocalarla görüşeceğini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre Koç'un ilk durağı Almanya olacak.

TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Koç, burada Löw'le görüşecek. Görüşmede Alman teknik adamın menajeri Harun Aslan'ın da olması bekleniyor. Bilindiği gibi Koç'un öncelikli hedefi Alman teknik adam. Ancak Löw sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediğini belirtti. İkinci durak ise Zagreb olacak. Slaven Bilic'le görüşecek. Bilic'in yanında menajerlik yapan kardeşi Domagoj'un da olabileceği belirtiliyor. Bilic'te geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fenerbahçe gibi bir kulübe hayır diyemeyeceğini söylemişti. Koç'un son durağı ise İspanya olacak.

SON KARARINI VERECEK

Fenerbahçe Başkanı burada Brezilyalı menajer Eduardo Uram'la bir araya gelecek. Koç'un Uram ile Brezilya ekibi Atletico MG'ye çifte şampiyonluk yaşatan Cuca için görüşeceği öğrenildi. Koç'un bu görüşmelerin ardından yönetimiyle son bir görüşme yapıp kararını vereceği belirtildi.