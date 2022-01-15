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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Antalya önünde

F.Bahçe Antalya önünde

Fenerbahçe 19.00’da Güney ekibiyle deplasmanda oynuyor

15.1.2022

F.Bahçe Antalya önünde

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

KARTAL'LA ÇIKIŞ İSTİYOR
Ligde kötü bir görüntü sergileyen ve ikinci yarıya Adana Demirspor mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde çıkış yakalamayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlayamayan Altay forma giyemeyecek. Antalya'da sakat olan Harun Alpsoy, Doğukan Nelik, Floranus ve Ufuk kafilede yer almıyor.

SUARES İDDİASI
FENERBAHÇE için Yunan basınından dün flaş bir transfer iddiası geldi. Fenerbahçe'nin forvete Tiquinho Soares'i transfer edeceği iddia edildi. Yunan basınından Sport-FM/Greece, Fenerbahçe'nin Olympiakos'ta forma giyen Brezilyalı golcü Tiquinho Soares'i listesine eklediğini yazdı. 30 yaşındaki başarılı golcü, Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'ye 2 gol attı.