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Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle: "Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."