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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe'de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle: "Rutin yapılan Covid-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır."

21.01.2022, 13:41 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022, 13:57

Fenerbahçe’de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika... Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan futbolcuların tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.

Kanarya, ligin 22. haftasında Altay'ı sahasında yenerek moral buldu. İsmail Kartal'ın öğrencileri yarın Sivasspor'a konuk olacak.