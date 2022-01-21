Fenerbahçe’de 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika... Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan futbolcuların tedavi ve izolasyon süreçlerinin başladığı belirtildi.
Kanarya, ligin 22. haftasında Altay'ı sahasında yenerek moral buldu. İsmail Kartal'ın öğrencileri yarın Sivasspor'a konuk olacak.