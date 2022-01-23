Fenerbahçe kaçamadı

GEÇEN hafta Altay'ı mağlup eden Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile yenişemedi: 1-1. 18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Valencia'nın ön direğe yaptığı yerden ortada meşin yuvarlağa dokunan Zajc topu ağlara gönderdi: 0-1. 45'te sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasında topla buluşan Tisserand'ın şutunu kaleci Ali Şaşal kornere gönderdi. 50'de İrfan'ın sağdan arka direğe kullandığı serbest vuruşta Novak kafayı vurdu. Kalenin ortasına giden topu Ali kontrol etti.

HENRİQUE'DEN MUHTEŞEM FRİKİK

52'DE Caner'in savunma arkasına gönderdiği topa Sefa hareketlendi. Berke kalesini terk edip ceza sahası dışından topu uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Kayode sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden yakın direğe vuruşunu yaptı. Kalesine dönen Berke topu uzaklaştırdı. 73'te Sivasspor'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Henrique arka direğe ortasını yaptı. Arka direkte kale sahasının sağ çaprazına doğru Sefa'nın indirdiği topa Yatabare vurdu. Top uzak direkten döndü. 74'te ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Henrique sert bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Üst direğin içine çarpan top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.

HOCALAR KADROYU DEĞİŞTİRDİ

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Altay maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Szalai, Sosa, Ferdi ve Pelkas'ın yerine Berke, Nazım, Zajc, Novak ve Valencia görev yaptı. Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise ligin 22. haftasındaki Göztepe maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe giderek bu karşılaşmada Camara ve Kerem Atakan Kesgin'in yerine Goutas ve Koray Altınay'a görev verdi.