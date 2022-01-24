Fenerbahçe atağa kalktı

Önceki gün 1-1 eşitlikle sona eren Sivas maçının ardından, "Başkanımız ve yöneticilerimizle konuşacağız" açıklamasını yapan İsmail Kartal'ın Ali Koç'tan bir sol bek ve golcü takviyesi isteyeceği öğrenildi. Novak'ın sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık saptandığı açıklanırken Kartal'ın bu bölgeye mutlak bir transfer istediği belirtildi. Kurmaylar, Borussia Dortmund'un 28 yaşındaki Alman sol beki Nico Schulz ve Montpellier'in 23 yaşındaki yıldız sol beki Nicolas Cozza için girişimlere başladı. Yönetimin iki isimden birini kadroya katmak için tüm şartları da zorladığı gelen haberler arasında

FORVETE SAMBACI YILDIZ ALINACAK

Kanarya, Ajax'ın 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Danilo için de düğmeye bastı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için cüzi bir bonservis bedeli teklifinde bulunulacağı öğrenildi. Yöneticilerin oyuncunun menajeri ile temas halinde olduğu ve birkaç gün içinde görüşmelere başlayacağı ifade edildi.