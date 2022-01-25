Kanarya Konan’ın peşinde

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine aldı. Fenerbahçe yönetimi, Reims ile temasa geçerek transfer ile ilgili beklentisini soracak. 26 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesinin haziran ayında sona erecek olması da Kanarya yönetiminin elini güçlendiriyor. Futbolcunun da kariyerine yeni bir yön vermek istediği ve Fenerbahçe'yi de en güçlü seçenek olarak gördüğü öğrenildi.

MİLLİ TAKIMDA BANKO OYNUYOR

Konan, Fildişi Sahilleri'nin Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda oynadığı 3 maçın tamamında da forma giydi. Başarılı savunmacı, Fransa Ligue 1'de bu sezon Reims forması ile 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Fildişi Sahilli başarılı futbolcu ülkesinde Mimosas ve Portekiz'de Guimaraes ekiplerinde de forma giydi.