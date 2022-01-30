Fenerbahçe transferde gaza bastı

SÜPER Lig'de zirvenin 17 puan gerisinde bulunan F.Bahçe kadrosuna takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Reims forması giyen Ghislain Konan'ı kadrosuna katmaya çok yakın olan sarı-lacivertliler sezon sonunda Diego Rossi'nin 10 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmama kararı alırken bu futbolcunun yerine ise flaş bir transfer yapmayı planlıyor. Kanarya Penarol'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Agustin Canobbio'yu yakın takibe aldı. Canobbio'nun performans bilgilerinin bir rapor haline getirilerek İsmail Kartal'a sunulduğu öğrenildi.

ROLAND SALLAİ ISRARI SÜRÜYOR

BU arada Fenerbahçe, Freiburg'da kariyerini sürdüren Roland Sallai ile ilgili temaslarını sürdürüyor. Kanarya'nın bu hafta içinde konuyu netleştireceği öğrenildi. Macar yıldız geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin antrenman fotoğrafına alev emojisi atarken Fenerbahçe'yi de takip etti.

SÜRPRİZ İSİM UĞUR

F.BAHÇE'NİN sol bek transferinde Ghislain Konan'a imza attırmaya hazırlandığı bilinirken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Kanarya'nın Konan transferinde pürüz çıkması halinde Sivas forması giyen Uğur Çiftçi'yi renklerine bağlayabileceği öne sürüldü.