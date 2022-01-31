Elezi için formül hazır

Fenerbahçe, daha önce peşine düştüğü Makedon ekibi Shkendija'nın formasını giyen Dashmir Elezi transferinde son aşamaya geldi. The Guardian'ın "Wonderkid" (Harika çocuk) listesinde de yer alan 17 yaşındaki yıldız adayı için 600 bin Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif edilirken FIFA'dan da cevap bekliyor. Kanarya Elezi transferinde sorun yaşamamak için FIFA'ya; "Futbolcu uygunluğu başvurusu" yaptı. Gelecek cevaba göre Elezi, İstanbul'a getirilecek. Olumsuz cevap alınırsa B Planına geçilecek.

C PLANI DA HAZIR

21 Kasım'da 18 yaşına girecek Elezi için F.Bahçe ailesini de İstanbul'a getirecek. Babası için Türkiye'de çalışma izni çıkarılacak ve transfer ailenin Türkiye'ye göçü nedeniyle gerçekleşmiş olacak. 3. seçenek ise Elezi için amatör lisans çıkartılması ve U-19 takımına kayıt ettirilmesi.

MESUT ÖZİL ŞOKU

Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil'e bakış açısının eskisi gibi olmadığı, sezon başından beri yıldız futbolcuya sürekli telkinlerde bulunan başkan Ali Koç'un sabrının taştığı artık sır olmazken, yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın yıldız futbolcuyla sorunlar yaşadığı gün yüzüne çıkmıştı. Antalya kampında da yer almayan Mesut Özil'in isminin UEFA listesinden çıkarılması ve yerine başka isimlerin eklenmesi gündeme geldi.