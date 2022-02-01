Fenerbahçe’de merkeze 4 aday

FENERBAHÇE'DE yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın iki yönlü, 6-8 numara oynayabilen bir oyuncu istemesi üzerine harekete geçti. Yönetimin bir süredir bu tanıma uyan bir oyuncuya imza attırmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilirken listede Mohamed Elneny, Roberto Gagliardini, Jean-Phlippe Gbamin ve Nampalys Mendy'nin olduğu ortaya çıktı.

Arsenal'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldızı Elneny ilk adaylardan biri olarak ön plana çıktı. Gündemdeki diğer orta saha oyuncusu ise İnter'de oynayan Roberto Gagliardini. İtalyan ekibinde bu sezon 14 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki İtalyan yıldız için sezon sonuna kadar kiralama seçeneği masada. Sarı-lacivertlilerin, iki yıldızdan birine imza attıramaması halinde menajerlerin önerdiği Everton'lı Gbamin ve Leicester'da forma giyen Nampalys Mendy'ye yöneleceği ve yönetimin bu iki oyuncunun şartlarını araştırdığı ortaya çıktı.

ALLAHYAR HULL CİTY'E KİRALANDI

FENERBAHÇE, hücum oyuncusu Allahyar'ın Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Championship takımlarından Hull City'e kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaların atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz" denildi.