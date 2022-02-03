Bek operasyonu

Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Filip Novak'ın da sakatlanmasının ardından zorunlu ihtiyaç haline gelen sol bek transferinde iki yeni ismi gündemine aldı. Kanarya, Cagliari'den Charalampos Lykogiannis ve Watford'dan Danny Rose'dan birisini kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İtalya basınında çıkan haberlere göre F.Bahçe, Lykogiannis için bir teklifte bulundu. Kanarya'nın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Yunan oyuncuyu Cagliari'den düşük bir rakama almak istediği ve İtalyan ekibinin de buna sıcak baktığı kaydedildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Watford'da forma giyen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Danny Rose için ise İngiliz kulübü Watford'a kiralama teklifinde bulundu. Bir dönem Trabzon'un da listesine giren Rose, sezon başında Tottenham'dan Watford'a gitmişti.

FENERBAHÇE'DE SOSA TAKIMDA KALACAK

JOSE Sosa'nın maaşının yarısını alması halinde Fenerbahçe'den ayrılabileceği konuşulurken, 36 yaşındaki oyuncuya yakın kaynaklar Sosa'nın sezon sonuna kadar takımda kalacağını ve Arjantin'den veya Türkiye'den herhangi bir teklifin de olmadığını ifade etti.

OZAN TUFAN RESMEN DÖNDÜ

FENERBAHÇE, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı futbolcusu Ozan Tufan'ın sezonun kalan bölümünde sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır" denildi