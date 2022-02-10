Fenerbahçe’de Ali Koç’a tepki yağdı

Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetime duyulan öfke daha da arttı. Son olarak önceki gün Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 kişi kalan Kayserispor'a son saniye golüyle yenilen sarı-lacivertlilerde taraftarlar isyan bayrağı açtı. Geldiği günden bu yana teknik adam seçimleri ve oyuncu transferleri nedeniyle eleştirilerin odağında olan başkan Ali Koç'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Taraftarlar Kayseri maçı sonrası Twitter'da gündem yarattı. Sarı-lacivertliler, #AliKocBırakGit etiketiyle başkanlarını istifaya davet etti. Seyirciler, sosyal medyadan eski başkanları Aziz Yıldırım'a da çağrı yaparak seçimlere katılmasını istiyor.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarların paylaşımlarından bazıları şu şekilde: "Ali Koç Fenerbahçe'ye bu kadar zarar verdikten sonra hala hiçbir şey olmamış gibi görevine devam ediyorsa Fenerbahçeliliğini sorgulamalıdır.", "Hafta içi divan kurulunda aslan gibi kükrüyordun. Tamam oyuncu alırken hata yaptık, tamam teknik adam konusunda hata yaptık. EEE SONUÇ? ", "Ali Koç seni bu taraftar gönderecek.! gideceksin.!"

FERDİ AYRILIYOR

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılacağı iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu takımıyla yeni kontrat yapmaya yanaşmıyor. Önceliği taliplerine veren genç yıldız futbolcu, menajerine konuyla ilgili tam yetki verdi. Hatırlanacağı üzere Ferdi Kadıoğlu için geçtiğimiz günlerde Nottingham Forest devreye girmiş, oyuncunun menajeri apar topar İngiltere'ye görüşmeye gitmişti. 22 yaşındaki futbolcu geçen hafta, "Ne söyleyebilirim ki, hayal kırıklığı yaşıyorum" diyerek yaşanan sportif başarısızlıklardan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

MERT HAKAN VE BERİSHA GÜNDEM OLDU

FENERBAHÇE'NİN yıldız isimleri Mert Hakan Yandaş ve Berisha Kayseri maçında yaşanan bir pozisyon sonrası Twitter'da gündem oldu. Bu pozisyonda Mert Hakan, kötü bir vuruş yapan Berisha'nın sırtına vururken, ikili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı