Aslan’dan Haziran operasyonu

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'da yönetim, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Vedat Muriqi, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, sezon sonu için dev bir atak yapacak. Aslan, Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ediyor. 30 Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek 1999 doğumlu oyuncunun henüz sarı-lacivertlilerle sözleşme uzatmaması transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

ARTURO VİDAL İDDİASI GELDİ

İngiltere'den de G.Saray'ın transfer çalışmaları ile ilgili bir iddia geldi. İngiliz basını sarı-kırmızılıların, İnter'in dünyaca ünlü yıldızı Arturo Vidal'ı transfer etmek için Tottenham ile yarıştığını iddia etti. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun tercihini Premier Lig'den yana kullanabileceği yorumlandı.