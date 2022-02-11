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Fenerbahçe'de yıldızlar yolcu

F.Bahçe’de kötü gidişat sebebiyle birçok isim yol ayrımına gelirken, sarı-lacivertliler büyük bir operasyona hazırlanıyor

11.2.2022

Fenerbahçe’de yıldızlar yolcu

Süper Lig'de zirvenin 20 puan gerisinde olan, geçtiğimiz günlerde de Kayserispor'a yenilerek Türkiye Kupası'na veda eden F.Bahçe'de sezon sonunda geniş bir kadro operasyonuna imza atılması bekleniyor. Kadroda yerli yabancı birçok ismin yol ayrımında olduğu kaydedilirken, gelecek teknik adamla transfer trafiği karışacak.

Takımda M. Hakan, Nazım ve Pelkas gibi isimlerin durumlarının masaya yatırıldığı, bu isimler dışında S.Aziz, Novak, Sosa, Gustavo, Zajc, Rossi ve Berisha'nın durumunun da netlik kazanmadığı konuşuluyor. Hatta Berisha için birkaç takımın F.Bahçe ile temas kurduğu öğrenilirken, oyuncunun transferin sürdüğü liglere gitmesi sürpriz sayılmayacak. Kanarya'da Mayıs itibariyle önce iç transferin çözüleceği sonra dış