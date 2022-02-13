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Haberler Fenerbahçe Derbide gülen F.Bahçe

Derbide gülen F.Bahçe

13.2.2022

Derbide gülen F.Bahçe

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-18 hanesine yazdırdı: 0-1. İlk sete göre daha fazla çekişmeye sahne olan ikinci sette, 15-15 beraberliğe kadar iki takım da geriye düştüğü bölümlerde farkın açılmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli takım, seti 30-28 almasını bildi: 0-2. Divis'in sayılarına Doğukan Ulu ve Torres'in etkili blokları da eklenince sarı-kırmızılı takım üçüncü setin başında rakibine karşı 10-5 üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekip, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü setin hemen başında 8-3 üstünlüğü yakalayan ve oyunu domine eden Fenerbahçe seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.