Fener fobiyi yendi

Süper Lig'de haftalardır deplasmanda kazamayan Fenerbahçe, gurbette geriye düştüğü maçta Giresunspor'u mağlup etti: 1-2. 2. dakikada Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Diabate'nin pasıyla topla buluşan Chiquinho ceza yayı üzerinden çok şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 11'de sağ kanattan Sergio'nun ortasında arka direkte Chiquinho meşin yuvarlağı müsait durumdaki Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Altay gole izin vermedi. 23'te Sergio'nun ortasında Traore'nin gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.

İKİNCİ YARIDA PEREZ OYUN DIŞINDA KALDI

30'DA Mert Hakan'ın ara pasında topla buluşan Enner Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 53'te Pelkas, kendi yarı sahasından kaptığı topla Giresunspor ceza sahasına kadar girdi. Meşin yuvarlak, bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2. 82'de F.Bahçe atağında Valencia, rakip ceza sahasına girmek isterken Perez tarafından düşürüldü. Hakem, Perez'e kırmızı kart gösterdi. 90+1'de Sangare'nin uzun pasında topla buluşan Valencia'nın, Okan Kocuk'un üzerinden aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti. Maçı 2-1 Fenerbahçe kazandı.





KARTAL'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Başakşehir maçına göre kadroda 5 değişiklik yaptı. Kartal, kaleci Berke, Crespo, Pelkas, Berisha ve İrfan Can'ın yerlerine sakatlığı geçen Altay, Zajc, Mert Hakan, Rossi ve Valencia'ya forma şansı verdi. Pelkas ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'de zorlu Giresunspor maçı öncesi önemli eksikler vardı. Sarı-lacivertliler de Gustavo, Mesut Özil, Filip Novak, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle, Miguel Crespo ise cezası nedeniyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemedi.



SAHA KARIŞTI

Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan zorlu maçın son anlarında saha karıştı. Sarı-lacivertlilerden Ferdi Kadıoğlu ile yeşilbeyazlılardan Zeki Yavru arasında gerginlik başladı. Bir pozisyon sonrası bir birilerinin üzerine yürüyen ikili arasındaki gerilim bir anda diğer oyunculara da yansırken olaylar büyümeden önlendi. Hakem Zorbay Küçük iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.



ÇIKMAK İSTEMEDİ

F.Bahçe teknik heyeti Serdar'ın yaşadığı problem sebebiyle futbolcuyu kenara almak istedi. Berisha kenara gelse de Serdar devam edeceğini belirtip çıkmak istemedi. İsmail Kartal'ın ısrarı sonrası oyundan çıktı ve direkt olarak hastaneye gitti.



SERDAR ŞOKU

Fenerbahçe'de dün Serdar Dursun şoku yaşandı. Maça yedek başlayan yıldız isim ikinci yarının başında Diego Rossi'nin yerine oyuna dahil oldu. Fakat Serdar Dursun bir pozisyon esnasında çok büyük talihsizlik yaşadı, yüzünde bir çökme oluştu.