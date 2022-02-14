F.Bahçe’de Altay sevinci

Ligde 30 Ekim 2021'de 2-1 (d) kaybedilen Konyaspor maçında omzundan sakatlanan Altay Bayındır, tam 105 gün sonra sahalara Giresunspor maçıyla döndü. 90 dakika boyunca kalesine gelen 5 şutun 4'ünde gole izin vermeyen Altay'ın bu performansı, gelecek maçlar öncesi Fenerbahçe'de büyük mutluluk yarattı. Bu arada Fenerbahçe, 2-1'lik Giresunspor galibiyetiyle birlikte 5 maçlık gurbette kazanamama serisini de son erdirdi. Öte yandan İstanbul ekibi, başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın kaleyi koruduğu 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.