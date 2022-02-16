Fenerbahçe’de Avrupa telaşı

Fenerbahçe'de tek hedef UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselmek. Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalarak şampiyonluğa havlu atan, Türkiye Kupasına da son 16 turunda veda eden sarı-lacivertliler, tüm konsantrasyonunu yarın oynayacağı Slavia Prag karşılaşmasına çevirdi. İki maçta da rakibine karşı iyi skorlar alıp turu geçmek isteyen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal da maçın önemine vurgu yaptı. Kartal, "Türkiye Kupası bizim için en gerçekçi hedefti ama maalesef elendik. İlerleyebileceğimiz tek alan Avrupa Konferans Ligi. Perşembe günkü (yarın) maçta gücümüzü gösterelim. Bize yakışan en azından bir tur atlamak, sonrasında devamını getirmek için çabalamak" dedi.

İTALYAN HAKEM

Bu arada yarın Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Yardımcılar ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olacak.

ALTAY'A AVRUPA KANCASI

FENERBAHÇE'DE Giresunspor maçıyla sahalara dönen kaleci Altay Bayındır'ı izlemek için iki Avrupa kulübünün gözlemcileri Slavia Prag maçına gelecek. Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan başarılı eldivenin talipleri günden güne artarken iki Avrupa devi ilk adımları atmaya başladı. Altay'ın en ciddi talibi Ajax olurken Hollandalı yetkililer, Slavia Prag maçında milli kaleciyi izlemek için Kadıköy'e gelecek. Çok sayıda Türk ismi transfer eden Fransız ekibi Lille de Altay'ı bu maçta izleyecek. 23 yaşındaki eldivenin sezon sonunda F.Bahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SZALAİ'YE SERVET

Premier Lig'in dev takımlarından West Ham United, Fenerbahçe'nin yıldızı Attila Szalai için kesenin ağzını açtı. Teknik direktör David Moyes'un çalıştırdığı İngiliz ekibi, 24 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacak ve Macar stoper için imkanlarını zorlayacak. Sky Sports'un haberine göre Newcastle United ve Milan'ın da ilgilendiği Attila Szalai için West Ham United, 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Attila Szalai daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'nin iyi teklif alması halinde takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.