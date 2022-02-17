Fener’in Avrupa mesaisi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında bugün Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de bugün sarı-lacivertli takımdaki yerlerini alamayacak.

88. GALİBİYET İÇİN SAHNEDE

FENERBAHÇE, bugün Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak. Kanarya, 238 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran F.Bahçe, kalesinde ise 348 gol gördü. Bu arada S.Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

KARTAL: ÖNEMLİ BİR MAÇ

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Benim kariyerim için de Fenerbahçe için de önemli bir maç. İnşallah güzel bir başlangıç yaparım, buradan galibiyetle ayrılırız" dedi. İsmail Kartal, 3-4 günde bir maç oynadıklarını kaydederek, "Kendi tarafımızdan sakat, hasta ve cezalı oyuncular var ama ben bu bahanelere sığınmam, sığınmayacağım da. Elimizdeki oyuncularla hazırlıklarımızı tamamladık. Biz rakibimizi iyi analiz ettik. Taraftarımızın desteğiyle galip gelmek istiyoruz" dedi.