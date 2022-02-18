Fenerbahçe evinde yıkıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. 18. dakikada Sor'un sol kanattan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 45'te Plavsic'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda arka direkten dönen topu alan Traore'nin kale önünden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 58'de Ferdi, pasını Pelkas'a verdi. Yunan oyuncu, penaltı noktasında bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

FERDİ'NİN GOLÜ YETERLİ OLMADI

62'de Slavia Prag ikinci golü kaydetti. Ceza sahası çizgisi yakınında Szalai'nin uzaklaştırmak istediği top Dorley'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2. 64'te Sor, meşin yuvarlağı sağdan hızla hareketlenen Lingr ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 1-3. 83'te Arda Güler'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, ağları havalandırdı: 2-3. Karşılaşma 3-2 sona erdi

TARAFTARDAN SERT TEPKİ

FENERBAHÇE'DE, Slavia Prag maçına ilgi azdı. Sarı-Lacivertli futbolcuların ilk yarıda etkili olamaması ve 45. dakikada kalesinde golü görmesi sonrasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda uğultular başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Prag'ın 62'de Oscar Dorley ve 63'te Ondrej Lingr'ın golleriyle skorun bir anda 3-1'e gelmesiyle yıkıldı. Pelkas'ın golü sonrasındaki ateşleyici tezahüratlar, farkın 2'ye çıkmasıyla protestolara dönüştü. Taraftarlar, başkan Ali Koç ve futbolculara yoğun protestolarda bulundu.