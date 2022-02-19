Ali Koç hedefte

F.Bahçe'nin lig ve kupada yaşadığı kabus Avrupa'da da sürerken taraftarlar kazan kaldırdı. Sarı-lacivertliler UEFA Konferans Ligi Play-Off maçında Slavia Prag karşısında alınan 3-2'lik yenilgi sebebiyle uzun süre F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a protesto gösterilerinde bulunurken, yönetim kanadında yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Sarılacivertliler, başkan Ali Koç'a yönelik "İstifa" tezahüratlarını yinelerken futbolculara yönelik de 'formayı çıkarın' şeklinde tepki gösterdi.

AVRUPA'YA VEDA EDEBİLİR

Kanarya gelecek hafta oynanacak rövanş karşılaşmasında istenilen sonucu elde edemezse hedefsiz kalacak. Slavia Prag'ın evindeki rövanş mücadelesinde alınacak her türlü beraberlik Çek ekibinin tur atlamasını sağlayacak. Deplasman golü kuralının kalkması sebebiyle sarı-lacivertlilerin 1 gollü galibiyetinde maç uzatmaya gidecek. Fenerbahçe'nin mücadeleyi uzatmaya götürmeden tur atlaması için en az 2 gollü galibiyet elde etmesi gerekiyor.



İŞTE TEPKİLER

Sosyal medyadan başkan Ali Koç'a yönelik tepkiler devam etti. İşte o tepkilerden bazıları:

- Ali Koç 115 yıllık koca çınar Fenerbahçe'yi 4 senede bitirmiştir. Tarih senden daha kötü bir başkan görmedi.

- 4 yılda Ali Koç ile Fenerbahçe sıradan takım olmaya doğru ilerliyor. 9 kişilik 10 kişilik takımlara mağlup olmak normal gelir oldu.

- Ali Koç başkan, F.Bahçe perişan.

- Ali Koç gitmediği sürece bunları daha çok izleriz.

- Ali Koç'un başkanlık döneminde Avrupa arenasında toplamda 19 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçların sadece 6'sını kazanabildi.

OLAYİNKA'NIN YOLU EGE'DEN GEÇMİŞ

UEFA Konferans Ligi Play-Off maçında F.Bahçe'yi 3-2 yenerek 24 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalayan Slavia Prag'ın yıldız ismi Peter Olayinka'nın yolu yıllar önce Ege takımlarından geçti. 26 yaşında 1.88 boyundaki Nijeryalı forvetin 2013 yazında uzun süre 1.Lig ekibi Denizlispor, 2014'te ise o dönem Süper Lig'de yer alan Akhisar'la idmanlara çıktığı öğrenildi. İki takımda da denenip hazırlık maçlarında da forma giyen oyuncunun Türkiye'ye transferinin yetersiz bulunması ve maliyeti nedeniyle gerçekleşmediği öğrenildi.