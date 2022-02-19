Olaylı derbi Fener’in

Bitci Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko, olaylı derbide Galatasaray Nef'i 64-49 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Fenerbahçe Beko ilk periyotu 20-18 önde kapattı. İkinci çeyreğe daha baskılı başlayan Fenerbahçe Beko, devreye 36-31 önde girdi. Üçüncü çeyrekte sarı-lacivertliler, farkı çift hanelere çıkardı ve final periyotuna avantajlı girdi: 48-37 Son bölümde hata yapmayan Fenerbahçe, parkeden 64-49 galip ayrıldı. Ancak parkedeki mücadeleden çok maç öncesi ve maç sırasında yaşanan olaylar ön plana çıktı. Maç öncesi salonun etrafında iki takım taraftarları arasında yaşanan kavga tribünlere taşındı. Maçın 29. dakikasında küfürleşmeler ve atılan yabancı madde ile ses bombaları nedeniyle maç durdu. Hakem heyeti tribünlerin boşaltılmasını istedi. Bu sırada da arbede yaşanırken polis geniş güvenlik önlemleri altında olayları yatıştırdı.